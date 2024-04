Plantant cara a la favorita

L'absoluta femenina ha encetat aquesta tarda la fase de classificació per a l'Eurocopa contra Montenegro, una de les preferides del grup i que les tricolor han sabut contenir plantant cara de principi a fi, tot i que el resultat final ha estat de 6-1.

El primer avís de les locals ha arribat al minut tres, quan Nadja Stanovic ha internat per la seva banda esquerra fins a arribar a la línia de fons, enviant posteriorment la pilota fora de la porteria que defensava d'Alex Cardoso. Quatre minuts més tard, Armisa Kuc ha provat sort rematant un refús dins l'àrea andorrana que ha acabat enviant per sobre el travesser. Una de les puntes de llança de les montenegrines, Medina Desic, ho ha intentat després, obligant a Cardoso a aturar la pilota.

Les accions aèries de les locals han estat constants gràcies als seus centímetres de més envers les andorranes, i algunes s'han quedat a res de convertir-se en el primer gol del duel. Al minut 20 ha arribat la primera acció tricolor, que aprofitant un mal refús de la portera contrària, Ajsa Kalac, Laia Sin s'ha quedat davant seu, però ha enviat l'esfèric per sobre la porteria. Les d'Albert Panadero, el qual ha debutat a la banqueta de l'absoluta, han sabut jugar a la perfecció el seu paper, frenant els atacs contraris, sortint a l'atac amb accions llargues i comptant amb una Cardoso molt resolutiva a l'hora d'aturar els perills locals. Al minut 26, però, ha arribat la primera diana per Montenegro, obra de l'altra punta de llança del combinat, Sladjana Bulatovic, qui des de dins de l'àrea ha col·locat l'esfèric arran del pal. Les oportunitats per a les de Zoran Mijović no s'han aturat, però no han creat perill.

A 10 minuts pel final de la primera meitat ha arribat el segon gol, aquesta vegada per Jasna Djokovic, qui ha rematat des del segon pal amb el cap una centrada de Bulatovic, fent de nou mostra de la seva superioritat aèria. Tot i això, cal destacar que l'acció era fora de joc perquè una companya ha pentinat just abans la pilota, però de totes maneres el gol ha pujat al marcador.

Les andorranes, veient que se'ls complicava el matx, han sortit a fer una pressió alta, que ha donat resultat després que Tere Morató llancés un xut directe d'una falta des de la frontal, el qual ha servit per retallar distàncies. La capitana tricolor ha estat a prop de fer un altre golàs de nou des de fora l'àrea, amb un tir directe a l'escaire que la portera rival ha allunyat a córner.

La tornada dels vestidors ha mantingut la dinàmica, i cinc minuts després ha pujat el 3-1 amb un gol de Desic que ha rebut sola a l'àrea petita un mal refús. A les del Principat els ha costat una mica més endollar-se, i les montenegrines, passant sobretot per les botes de Bulatovic, han arribat amb més intensitat. Al 60' Desic ha tornat a anotar amb un joc aeri, rematant de cap una centrada lateral que, de nou, també ha sigut fora de joc. Des d'on a la primera meitat Morató ha fet el gol, Bulatovic ha llançat una altra falta directa que ha parat molt bé la portera andorrana.

A 15 minuts pel xiulet final, una Bulatovic omnipresent al terreny de joc ha fet una centrada d'una falta i Helena Bozic, en una acció novament amb el cap, ha fet el cinquè. Fins al 90' no hi ha hagut cap acció de perill, fins al darrer de l'afegit amb unes mans de Marina Fernández dins de l'àrea, que la mateixa Bulatovic ha transformat per tancar el duel amb el 6-1.

La següent cita d'aquesta competició per a les andorranes tindrà lloc dimarts vinent a les 19.00 hores, quan rebran a Grècia a l'Estadi Nacional, l'altra de les seleccions favorites.