La Policia busca un conductor fugat després de causar un accident a Canillo

El conductor d'un cotxe marca Opel Corsa amb matrícula espanyola ha ocasionat aquest matí un accident a Canillo. Segons apunten els indicis, el conductor hauria perdut el control del turisme i aquest ha xocat amb un altre vehicle estacionat a un dels carrers de Ransol i s'ha fugat posteriorment. Els fets han tingut lloc aquest matí per volts de les vuit del matí i, un cop els agents s'han presenciat al lloc, han hagut de tallar parcialment la via i controlar el trànsit. Tanmateix, hores després la Policia d'Andorra ha trobat el vehicle, però sense cap persona a dins. Actualment, el cos policial treballa plegat amb els agents de circulació de Canillo per dur a terme la recerca del conductor ocasionant de l'accident.



Els avenços en la investigació per esclarir els fets han esdevingut de l'ajuda dels veïns de la zona que han estat testimonis dels fets. Finalment, la policia ja ha identificat la matrícula del cotxe amb el qual s'ha produït el xoc, fet que facilitarà la feina de recerca del propietari i possible conductor del turisme.