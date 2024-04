Afectacions al trànsit al centre d’Ordino durant set setmanes

Les obres que envairan part de l’accés a la rotonda tenen com a objectiu la renovació d’una part de la instal·lació de la xarxa d’aigua. La durada màxima prevista és de set setmanes. En l’avís, el Comú de la parròquia també apunta que es preveu la presència d’un agent de circulació els primers dies per garantir una circulació fluida i minimitzar les possibles molèsties que l’obra pugui ocasionar.

El Comú d’Ordino ha informat que a partir del pròxim dimecres, 10 d’abril, l’accés de vehicles al centre de la parròquia es veurà afectat per l’inici d’una obra a la rotonda d’entrada del poble. Així doncs, el sentit de la circulació es desviarà pel carrer de la rotonda Plana dels Camps, direcció Coll d’Ordino, un desviament pels vehicles amb un recorregut de 200m.

Per El Periòdic

×

Atenció: com la majoria de webs, utilitzem cookies (galetes), tant pròpies com de tercers, per a recopilar informació estadística de la vostra navegació i oferir-vos un servei personalitzat. Si continueu navegant, considerem que n'accepteu l'ús. Més informació