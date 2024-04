Carine Montaner serà jutjada pel cas Costa els pròxims 18 i 19 de juny

El judici per l’afer del cas Costa ja té data marcada al calendari. La líder d’Andorra Endavant, Carine Montaner, serà jutjada a la Batllia els dies 18 i 19 de juny, per un presumpte delicte de revelació de secrets en fer públic el 2020 el salari que l’exconseller general Ferran Costa percebia en el seu moment. Tot i que l’esmentat va retirar la querella interposada fa qüestió d’unes setmanes, el cas continua endavant, ja que la Fiscalia demana una indemnització de 64.048,84 euros per part de Montaner, així com dos anys de presó condicional i d’inhabilitació del seu càrrec com actual consellera general.

«En el fons crec que he fet una gran feina i el cas ha sigut examinat per cinc advocats, així que més sòlid que això, impossible», ha declarat Montaner moments després d’assabentar-se de la data programada pel judici, afegint, però, que el dossier es troba blindat en aquests moments. Així i tot, la líder d’Andorra Endavant ha denotat les «ganes» de veure el judici per poder «sentir-los a tots, ja que és una barbaritat el que m’estan fent», posant el punt en què la Batllia es manifesta justament en el mateix moment en què ella demana l’estudi d’impacte de Gide per l’Acord d’associació amb la Unió Europea.

Tanmateix, Montaner ha volgut recordar que la UE «té protegides a les persones que denuncien una disfunció del sistema». A més, la consellera general ha informat també que té previst dur a terme un recurs del cas: «Anirem lluny. A partir del 10 d’abril, començarem a moure fitxa i enviarem una carta al GRECO i a l’ECRI perquè sàpiguen el que està passant a Andorra».

Recordem que Costa va retirar la querella contra Montaner per mediació del síndic general Carles Ensenyat, recalcant, però, que va decidir recórrer a la justícia «com a única palanca disponible per a qualsevol ciutadà quan veu vulnerats els seus drets», donant-se ja «satisfet» amb la qualificació provisional del Fiscal General.