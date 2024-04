Afectacions al trànsit per manteniment a la CG-3

Mobilitat recomana circular amb precaució i seguir totes les indicacions dels senyals de trànsit per garantir la seguretat viària.

Les tasques de reparació començaran el pròxim dilluns 8 d'abril a la boca del túnel. Segons ha informat el Departament de Mobilitat, s'eliminarà el doble carril de pujada i hi haurà només un carril per sentit.

Per El Periòdic

×

Atenció: com la majoria de webs, utilitzem cookies (galetes), tant pròpies com de tercers, per a recopilar informació estadística de la vostra navegació i oferir-vos un servei personalitzat. Si continueu navegant, considerem que n'accepteu l'ús. Més informació