Degoteig constant de detencions per droga a l'Snowrow

La Policia va detenir ahir a la tarda més d'una vintena de persones per possessió de "petites quantitats de droga" en el marc del festival Snowrow que se celebra a Granvalira fins demà diumenge. Des d'ahir a les 16.00 hores, moment en el qual s'obre el festival de tarda, el cos policial detalla que hi ha hagut un "degoteig constant" de detencions de persones per estar en possessió de drogues de tot tipus, tot i que no es pot parlar de grans quantitats.

Aquests arrestats se sumen als turistes detinguts dijous a la frontera quan intentaven introduir droga al país. Durant el dia d'avui i demà, el dispositiu desplegat per aquest esteveniment està preparat per possibles noves detencions.

Des del Cos de Policia informen que tret d'aquests arrests, no s'ha hagut d'intervenir per altres situacions com baralles.