Una victòria que treu l'FC Andorra del descens

L'FC Andorra ha aconseguit tres punts avui després de guanyar per 0-2 a l'Eldense al Nuevo Pepico Amat. Així, Ferran Costa s'ha estrenat amb victòria a la banqueta en un partit molt disputat. Els locals no perdien des de principis de desembre, però els tricolor han sortit molt concentrats al terreny de joc i, amb dos gols, el primer de Lobete al minut 35 i el segon de penal de Karrikaburu al 71, s'han endut la victòria que els situa fora de la zona de descens.

Els de Costa han estat molt per sobre dels rivals, de fet, tot i la força amb la qual han sortit els del Baix Vinalopó, l'Andorra ha resistit bé i ha donat el primer ensurt amb un gol de Karrikaburu que ha estat anul·lat per fora de joc. En la primera ocasió clara, els del Principat no han perdonat: Iván Gil ha fet una passada a l’espai i Lobete, després de retallar el seu marcador en dues ocasions, ha enviat una canonada al fons de la xarxa.

A la represa, l’FC Andorra ha sortit molt intens i ha aconseguit portar el duel cap al seu terreny. El 0-2 semblava més proper que no pas l’empat i en dos minuts Karrikaburu ha tingut dues ocasions claríssimes per doblar l’avantatge. En una centrada de Pampín, l’àrbitre, amb l’ajuda del VAR, ha assenyalat un penal sobre Karrikaburu que ell mateix ha transformat en gol.