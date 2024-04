Temperatures d'estiu amb màximes de 25 graus

El Servei Meteorològic ha anunciat que el país ha experimentat el seu "segon dia d'estiu". El dia d'avui s'ha caracteritzat per un clima càlid i per un registre de temperatura màxima que ha superat els 25°C a la Borda Vidal, l'estació més baixa i meridional del Principat.

Per El Periòdic

