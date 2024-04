Prop d'un miler de persones es formen el 2023 a través de l'oferta d'Ocupació

Les formacions que ofereix el Servei d'Ocupació (SOA) van comptar l'any passat amb 647 inscrits. En total es van impartir 59 cursos ocupacionals i un 66% dels participants va obtenir la certificació corresponent en l'avaluació final de coneixements. A més, es van impartir 33 tallers de capacitació, tretze dels quals per a les persones inscrites a Ocupació, que van tenir 71 inscrits. Aquests tallers preparen, entre altres, per cercar feina, crear currículums i fer les entrevistes laborals. D'altres vint tallers estaven adreçats a usuaris externs i en el marc dels quals es va registrar un total de 225 inscrits. En aquest cas, es tracta d'activitats de divulgació i informació en matèria d'ocupació mitjançant organismes i entitats del país, com ara a institucions penitenciàries, centres escolars, el centre d'orientació educativa i professional (COEP) o el comú d'Escaldes- Engordany, aquest darrer en el marc del programa Activa't. Tant l'oferta formativa com els inscrits registrats han estat menys el 2023 que el 2022, però des del SOA indiquen que "la reducció en el nombre de cursos impartits al llarg del 2023 es deu a una disminució del nombre de persones inscrites que es justifica per la millora de la situació del mercat de treball actual".



Així, segons les dades facilitades per Ocupació, el 2022 es van impartir 84 cursos ocupacionals, als quals es van inscriure 919 persones. També es van impartir setze tallers de capacitació, sis dels quals adreçats a les persones inscrites al SOA, als quals van participar 47 inscrits i deu adreçats a usuaris no inscrits al SOA, amb una inscripció de 91 persones.



Cal recordar que l'any 2019, Ocupació va convocar un concurs per contractar empreses per a la realització dels cursos de formació organitzats pel servei i es van adjudicar formacions de capacitació en els àmbits laborals d'administració-comerç; hoteleria; logística i altres cursos per al desenvolupament d'habilitats en ofimàtica, llengües i competències 'soft'. Des del SOA recorden que els anys 2020 i 2021, la situació derivada de l'emergència sanitària causada per la pandèmia del SARS-COV-2 va obligar a adoptar mesures sanitàries que van impedir la realització de molts cursos previstos en format presencial, si bé, alguns, encara que "menys dels desitjats", es van poder impartir en modalitat virtual, davant la imprevisibilitat de la situació.



Segons informa l'ANA, enguany les diferents formacions continuen. Tanmateix, cal destacar que havent finalitzat el període de contractació que estableix la normativa en matèria de contractació pública, el servei està treballant en la licitació d'un nou concurs de formació el contingut del qual actualitzarà el catàleg de l'oferta formativa d'acord amb les necessitats de les persones inscrites i la demanda del mercat de treball.