Grandvalira posa punt final a l’Snowrow i a la temporada d’esquí

L’Snowrow va tancar ahir les portes d’una edició que ha tornat a ser un èxit d’assistència. Grandvalira i elrow van concloure ahir els quatre dies intensos d’activitat als sectors de Grau Roig i Pas de la Casa.

Unes 6.000 persones han omplert durant aquests dies els espais habilitats per a l’esdeveniment que l’empresa creadora de festivals immersius ha dut a terme per segon any consecutiu al Principat.

Si bé és cert que el més conegut d’elrow són les seves festes per a majors de 18 anys, en aquest esdeveniment s’han prioritzat també les activitats per a tota la família, des dels més petits fins als adults, amb espectacles, actuacions teatrals, après-ski i activitats a la neu.

El cartell del festival ha comptat amb les actuacions de DJs de renom internacional com el DJ i productor napolità Marco Carola, el suec Adam Beyer, capità del prestigiós segell Drumcode, i el DJ i productor de Livorno, Ilario Alicante.

Per al muntatge de l’esdeveniment s’han necessitat 55 tràilers, 250 operaris i 250 treballadors més durant el festival, entre ells 150 animadors que són gran part de l’esperit d’elrow.

La particularitat de l’Snowrow respecte d’altres espectacles d’elrow és precisament aquesta diversificació d’espectacles, una característica de la qual el fundador, Juan Arnau, es mostra molt orgullós: “Ens agrada fer un producte diferent, un producte de dia on hi ha famílies i nens amb tot tipus d’activitats, i la veritat que veure com tothom gaudeix, esquia durant el dia i balla a la tarda, ens encanta. Tenir un producte així a elrow a nivell mundial és un gran èxit per a la marca”.

Amb l’Snowrow, Grandvalira ha posat també punt final a la temporada d’esquí.