El MoraBanc Andorra treu pit contra el Coviran Granada

El MoraBanc Andorra ha guanyat avui al Coviran Granada per 88 a 62, en un partit on els de Lezkano ho han donat tot per sumar la seva desena victòria de la temporada. Així, amb la salvació a tocar, els de Lezkano han mostrat la seva millor cara superant de manera clara l’equip rival marcant clares diferències, sobretot en l’últim quart.

El paper dels tricolor, bo des de l’inici del match, ha anat millorant a mesura que passaven minuts de partit, amb un gran paper de Jean Montero, Harding i Maric.

Tot i que els de Pablo Pin han començat per davant al marcador, imposant-se fins al 6-11 en una actuació destacada per part de l’aler Elias Valtonen i l’ala-pivot Jacob Wiley, els de Lezkano no han tardat en iniciar la remuntada amb dos tirs lliures de Tyson Pérez. Tot seguit, seria l’espanyol l’encarregat de posar el 12-13 amb un mat. Així doncs, els de Granada continuarien demostrant solidesa en les cistelles de tres i els rebots.

La falta d’insistència en els rebots dels tricolors es traslladaria als granadins durant la represa, a més, la baixada d’intensitat ha provocat uns minuts de molt moviment tàctic a pista. En conseqüència, els homes de Lezkano vivien un període d’augment al marcador.

El tram final de la temporada es presenta més tranquil després d’aquesta victòria, ja que el MoraBanc se situa en 13a posició, tres victòries per sobre del descens. La setmana vinent els de Lezkano s’enfronten al Dreamland Gran Canaria.