Tradició i modernitat: el logotip dels Jocs dels Petits Estats per Andorra 2025

Els Jocs dels Petits Estats d'Europa cada vegada estan més a prop i, en conseqüència, aquest dilluns s'ha presentat el logotip dissenyat per l'empresa Aymara, a les instal·lacions d'Andbank. Una imatge que està "molt ben argumentada", segons ha esmentat el director i gerent d'Aymara, i màxim responsable de l'equip creatiu, Toni Colom, perquè no volien "introduir ítems sense cap motiu". En aquest sentit, s'ha volgut representar les dues valls del país, combinat amb les línies de sortida d'un camp d'atletisme i un cercle que dona a conèixer l'hospitalitat del Principat. Així doncs, tot ve acompanyat dels colors de la bandera nacional i una tipografia creada especialment per a la cita, en aquesta barreja de tradició i modernitat. "Volem donar el millor de nosaltres mateixos per fer saber que estem preparats per acollir esdeveniments esportius d'alt nivell", ha remarcat la ministra de Cultura, Joventut i Esports, Mònica Bonell.

Segons ha esmentat Colom, el lema de l'escut, 'Virtus Unita Fortior', també cobra sentit per aquest "vessant humà i idea de superació i unió del poble andorrà". A banda, de moment només s'han presentat els colors primaris, els quals tenen concordança amb els de la bandera per un codi cromàtic dels Jocs Olímpics. Però, s'ha esmentat que n'hi haurà de secundaris, els quals estan encara per definir. "Les línies de la V de les valls són set, ja que cadascuna representa una parròquia", ha incidit. En aquest sentit, el conjunt gràfic de claredat s'ha cohesionat amb la tipografia de la lletra, Yantramanay, pel 'wordmark' (Andorra 2025) i el 'tagline' (Jocs dels Petits Estat d'Europa 2025).

Així doncs, amb aquesta presentació es dona "el tret de sortida dels jocs perquè tothom comenci a conèixer el que succeirà d'aquí poc més d'un any", ha al·legat la directora de banca país d'Andbank, Maria Suárez. Amb tot, el president del comitè organitzador i cap de Govern, Xavier Espot, ha declarat que, des de l'Executiu i tots els comuns implicats s'estan posant tots els recursos perquè l'acte sigui un èxit. "Les instal·lacions més importants són el camp de tir de la Massana i l'Estadi Comunal d'Andorra la Vella, i des del ministeri ja ho hem previst en el pressupost d'aquest any", ha revelat Bonell en referència a les reformes pertinents. D'aquesta manera, es veu com a una "oportunitat única" per a Andorra, que alhora, "ens farà molt grans com a país".

Per aquest motiu, s'estima que per a l'inici d'aquests jocs, programats del 26 al 31 de maig del 2025, totes les incògnites sobre equipament i organització estiguin resoltes. "El nostre compromís és que les instal·lacions esportives estiguin a l'altura de les competicions i que les federacions que participaran en els jocs tinguin el suport necessari", ha conclòs Bonell, informa l'ANA.