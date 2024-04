La caminada de la gent gran de Sant Julià reuneix una vintena de participants

En aquest sentit, la cònsol menor ha volgut recordar que la caminada s’organitza «des de fa uns anys per tal de commemorar el Dia mundial de l’activitat física», i amb motiu de la diada, «es pretén promoure una vida saludable entre la gent gran de la nostra parròquia», segons informa l'ANA.

Així doncs, el recorregut es va iniciar al poliesportiu lauredià i va finalitzar a l’espai saludable, on els participants van continuar practicant una sèrie d’exercicis amb la maquinària de la zona. Una de les participants ha afirmat que li ha agradat el recorregut i la iniciativa de realitzar activitat física pel poble, ja que "és molt bona idea venir a fer exercici a l'espai, i més ara que ve el bon temps". De manera general, els propòsits principals de la jornada han estat incentivar els hàbits saludables, conèixer la parròquia i fomentar les relacions socials.

El Comú de Sant Julià ha organitzat aquest dilluns una caminada dirigida a la gent amb l’objectiu de commemorar el Dia mundial de l’esport i, a la vegada, fomentar l’activitat física entre el col·lectiu. La cònsol menor de la parròquia, Sofia Cortesao, va indicar que l’activitat, de la qual van prendre part amb 25 participants, va comptar amb la col·laboració del SAAS, l’equip mèdic del qual va realitzar un seguiment mèdic previ a l’inici de la caminada avaluant «les constants, el nivell de sucre, la freqüència cardíaca i la tensió». Al mateix temps, aquesta revisió també serveix perquè la gent gran prengui consciència de com l'activitat física impacta en la seva salut.

