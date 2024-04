Un total de 13 participants d'Andona a la prova inaugural de la Copa catalana fèmines 2024

Quant als resultats, es van obtenir posicions destacades en les seves respectives categories: Mirentxu Miquel es va ubicar en la setena posició en la categoria elit i en la desena en la classificació general. Per una altra banda, Elisabet Boixaderas va assolir la novena posició en la categoria elit, mentre que Maria Lluelles es va col·locar en la desena posició, també en la categoria elit.

La Copa catalana de fèmines 2024 va arrencar ahir amb un gran èxit al Prat, al Baix Llobregat, convertint-se en la cita principal del calendari de carretera català. La prova inaugural de la temporada, una cursa ràpida i molt tècnica, va comptar amb més de 80 ciclistes, entre les quals hi va haver 13 participants de l'equip Andona en les categories júnior, sub23, elit i màster 30 i 40. Tot i les dificultats com la caiguda d'Anna Albalat i una avaria mecànica de Raquel Balboa, la resta de l'equip andorrà va mantenir una lluita ferma fins al final.

Per El Periòdic

