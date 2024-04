El CTTVN cau contra el CTT Tramuntana Figueres (4-2)

El Club Tennis Taula Valls del Nord (CTTVN) va caure el passat cap de setmana contra el CTT Tramuntana Figueres en un duel que va finalitzar 4-2 en contra dels andorrans. L'equip tricolor va estar format per Josep M. Blancafort, Francesc Masip i Xavier Martínez, i cal destacar que tot i la derrota es manté com a segon classificat de la Segona Divisió Nacional Espanyola a dos punts del primer, el CTT Ateneu 1882. El CTTVN "lluitarà al màxim durant les últimes jornades per recuperar la primera posició que ha mantingut durant bona part del campionat", han assenyalat.