L'AGIA, la FIABCI i l'APBI mostren el seu desacord amb el Govern

Les entitats AGIA (Col·legi d'Agents i Gestors), FIABCI (Associació Internacional del Sector Immobiliari) i APBI (Associació de Propietaris de Béns Immobles) han exposat, mitjançant un comunicat, el seu desacord amb la manera com Govern està gestionant la problemàtica de l’habitatge del Principat. A la missiva, el grup d’entitats manté que el Govern exclou a aquestes de la «presa de decisions importants en matèria d’habitatge, sense demanar, parlar o consensuar res amb entitats cabdals en la dita matèria».

Tanmateix, el text exposa que les entitats anomenades «manifesten el total desacord i oposició, tant en la forma com en el fons» en què el Govern està gestionant les mesures incloses en el Projecte de Llei per al creixement sostenible i el dret a l’habitatge del Govern d’Andorra. En la mateixa línia, l'AGIA, la FIABCI i l'APBI exposen al comunicat que se’ls exclou «com a mínim, de la consulta i l’assessorament, en matèria d’habitatge, ja que haguéssim pogut fer aportacions importants i de gran ajuda per a la problemàtica plantejada».

D’altra banda, al·leguen que dins de les mesures per les quals Govern aposta per l’habitatge, preval el dret a l’habitatge digne sobre el dret a la propietat privada. «El Govern d’Andorra fa prevaldre el dret constitucional a l’habitatge digne (article 33 de la Constitució), per sobre del dret constitucional a la propietat privada (article 27 de la Constitució», i continua, «però no justifica per què els propietaris de béns immobles haurien de ser privats dels seus béns». Finalment, la missiva apunta que la situació crea «tensions innecessàries entre propietaris i arrendataris».