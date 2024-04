Jordi Raposeiras finalitza cinquè en la seva estrena al CIV

Jordi Raposeiras ja s'ha estrenat al Campionat Itàlia de Velocitat (CIV). Ho va fer el passat cap de setmana al Circuit de Misano Adriatico Marco Simoncelli, on tot i no anar com li hagués agradat, va assolir la cinquena plaça final. En un nou traçat per a l'andorrà, el canvi de cilindrada no li ha suposat un problema, tot i que encara s'està adaptant a la Kawasaki Ninja ZX-4RR. Així doncs, 'Rapo' només va poder entrenar durant 40 minuts en les dues jornades de dijous i divendres a causa d'un afer en la caixa de canvis, problema que es va repetir durant la cursa i el va fer perdre posicions per finalitzar cinquè. La pròxima cita per al pilot de l'MCR Squadra Corse i Prodina Racing tindrà lloc a finals del mes vinent a l'Autòdrom de Vallelunga.