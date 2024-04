Cardelús: següent parada els Estats Units

Els Estats Units i, concretament, el Circuit de Les Amèriques, seran aquest cap de setmana l'escenari del tercer Gran Premi de la temporada al Campionat del Món de Moto2. Xavi Cardelús arriba a aquesta tercera cita de l'any amb el propòsit de fer un pas endavant i continuar acumulant experiència i quilòmetres mentre escurça la diferència respecte als millors pilots de la que, segurament, és la categoria més igualada del Mundial de MotoGP.

L'escenari del tercer Gran Premi d'aquest curs és dels més llargs amb una corda de 5.513 metres i, malgrat ser força ràpid, té alguns punts molt tècnics com la frenada del final de la recta principal que té un desnivell de 41 metres. Cardelús planteja així la cita: "La cursa d'aquest cap de setmana és força exigent i important. Exigent perquè el Circuit de les Amèriques ho és i important perquè vull que sigui un punt d'inflexió després d'haver tingut un cap de setmana no del tot satisfactori a Portimão".

Cal destacar que el pilot i el seu equip han decidit canviar la dinàmica de treballs als entrenaments i "provar més coses", una idea que a Cardelús inicialment "no m'acabava de fer el pes, però m'he adonat que és el camí a seguir per aconseguir una bona classificació i no haver de començar les curses des de tan enrere".

Els primers entrenaments es disputaran divendres a partir de les 16.50 i les 21.05 hores, respectivament. L'endemà es disputarà el tercer entrenament a partir de les 16.25 hores i la Q1 a les 20.45 hores. La cursa de diumenge ha de començar a les 19.15 hores.