El PS deixa de participar en el grup de treball d'habitatge

El partit socialdemòcrata deixa de participar en les feines del grup de treball d'habitatge. Així ho han explicat aquest matí la presidenta del grup parlamentari, Judith Casal, i els consellers generals Susanna Vela i Pere Baró, tot apuntant que des del Govern s'ha treballat d'una manera unilateral sense consensuar res amb el grup de treball. Casal ha detallat la sorpresa que van sentir des del partit quan el dijous passat l'Executiu va anunciar les mesures de la futura Llei per al creixement sostenible i el dret a l'habitatge, apuntant que, tot i que hi havia un compromís per part de la ministra Marsol d'anar fent evident allò que s'havia decidit atacar des del grup de treball i s'havien instat per començar a treballar sobre un esquema de què havia de conduir la Llei de l'habitatge, es van trobar a la premsa que Demòcrates per Andorra i Ciutadans Compromesos havien tirat endavant unilateralment la proposta.

Casal ha manifestat que tot i que és molt legítim que el Govern prengui decisions, tal com ha fet fins ara, de forma absolutament unilateral, no entenen quina era la finalitat i el sentit d'aprovar un grup de treball, perquè al final la reflexió continuï sent unilateral. Per aquest motiu, des del PS han decidit abstenir-se de participar en aquest grup de treball, ja que "entenem que no té cap sentit continuar participant en un mecanisme que finalment no està per fer allò pel que es va crear, que és tenir un debat entre tots els grups parlamentaris per poder anar prenent decisions pel que fa a l'habitatge", manifesta la presidenta del grup.

Per la seva part, la consellera general Susanna Vela ha apuntat que els consellers del PS no han tingut accés a cap mena d'informació ni dades sobre les quals es puguin justificar les propostes i les accions que presenten aquesta Llei, i, per tant, hi ha una falta d'informació important per poder realitzar una anàlisi de les propostes. Vela ha reivindicat que no estan d'acord amb aquesta forma de legislar, ja que l'habitatge és un tema prou important: "Caldria una única Llei d'habitatge i no aquesta mena de llei que és un abatoll de conceptes”. La consellera també ha fet incís en què "tenim la sensació que ens tornem a trobar davant d'una llei com la que es va aprovar la passada legislatura de promoció de la sostenibilitat i desenvolupament, de la qual no tenim cap informació de l'impacte que ha generat aquesta norma". Tot això ha portat al PS a pensar que "ens trobem davant de mesures purament populistes. Són problemes reals que té el nostre país, que demanen una reflexió més aprofundida de cada un dels aspectes".

Per aquest motiu, la consellera ha reivindicat que "no estem d'acord amb treballar d'aquesta manera, amb aquesta manca de reflexió i amb unes mesures de xoc, que entenc jo que podrien solucionar-se per altres vies modificant algun tipus de llei i no volent legislar sobre aquests temes tan importants, tot ells en un únic text i d'aquesta forma poc endreçada i poc ordenada". Vela també ha apuntat que la manera de legislar és "a cops de piulades per donar resposta a problemes molt importants i que requereixen una reflexió de forma precipitada i poc pensada".

