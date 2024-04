La pista Esparver viu l'èxit nacional a l'eslàlom

Per a demà, està programat el darrer eslàlom masculí i femení en pistes andorranes.

El tret de sortida a les curses FIS d'Andorra s'ha donat aquest dimarts amb l'eslàlom, on Carla Mijares ha pogut coronar-se amb un crono de 1.41.07. En aquest sentit, l'esquiadora s'ha imposat en les dues mànegues i ha fet 29.58 punts que no milloren els actuals 22.36. També en categoria femenina, Emma Ledesma ha assolit la 9a posició.

Per El Periòdic

