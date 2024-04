Debut al Preeuropeu amb remuntada i victòria

El pavelló Tassos Papadopoulos de Nicòsia ha acollit aquest migdia el tret de sortida per a la selecció andorrana de futbol sala al Preeuropeu. Enfront, el combinat d'Irlanda del Nord, que des dels primers instants s'ha avançat, però els homes de Talin Puyalto s'han sabut refer per acabar enduent-se el triomf (3-2) a 35 segons pel final.

Així, l'inici del matx ha estat complicat per als tricolor, que han vist com amb només 20 segons s'han avançat els rivals després d'una acció assajada d'una sacada de banda. Els pirenaics s'han volgut refer del cop inicial, i durant els primers minuts han gaudit d'algunes ocasions per tornar l'empat al lluminós. La més clara ha estat una d'Arnau Rodríguez que, des de la frontal i d'una jugada tàctica, el seu xut s'ha topat amb el pal. Instants després, ell mateix ha provat sort amb un tir directe de falta que ha donat al travesser, el refús l'ha recuperat Adrià Blat, el xut del qual també ha tocat al pal. Els andorrans ja estaven avisant que l'empat estava al caure.

Jose Segura ha pogut finalment posar l'1-1 després de rebre una gran passada d'Omar Àvila al segon pal. El remat, però, ha estat amb el peu fluix i no l'ha pogut transformar. Irlanda del Nord ha pogut ampliar l'avantatge, però el seu tir s'ha topat amb el travesser. Blat ha sigut un gran actiu ofensiu, i a falta de vuit minuts per tancar els primers 20, ha estat l'encarregat d'igualar el lluminós amb un potent tir des de la frontal després d'una sacada de banda.

Una acció de Brayan Pinto i una altra d'Àvila han estat les més destacades per acabar de tancar la primera meitat, en què els del Principat s'han anat desinflant després del gol. Els irlandesos també n'han tingut, però cap d'elles entre els tres pals. Al final, cap als vestidors amb l'1-1.

En la represa, els de Puyalto han sigut els primers a tenir ocasions, amb un tir directe de falta de Blat que Matthew Mcerlain ha aturat. Oriol Rodríguez ha estat el segon a provar, amb un xut des de l'alçada del doble penal que ha marxat a prop del pal. Posteriorment, el mateix Rodríguez ha estat l'encarregat de salvar un gol dels de Stuart Cook sota pals, després que Connor Millar, el millor dels seus, marxés del porter tricolor i rematés a porteria buida. Els irlandesos no s'han aturat, i poc després han rematat al pal.

A 13' pel final, Cristian Regalo s'ha topat amb l'esfèric just davant el porter, qui li ha aturat l'ocasió. Les oportunitats tricolors han continuat arribant, però o el porter les ha evitat o no s'han pogut materialitzar. No ha estat fins al minut 10 que Roc Torres ha aconseguit el 2-1 després de quedar-se sol davant el porter. Per la part andorrana, Aitor Rubio sota pals durant el segon temps ha estat molt encertat. D'un contraatac quasi arriba el 3-1, amb Blat arribant a línia de fons i el porter rival salvant l'ocasió. A poc menys de cinc minuts pel xiulet final, Irlanda del Nord ha enviat una pilota al travesser, presagi del que anava a succeir. Dos minuts més tard, han sortit amb porter/jugador, i amb una bona acció combinativa Caolan Dobney ha fet la igualtat a dos. Amb la voluntat de voler tornar a trencar l'empat, han estat els del Principat qui han sortit amb porter/jugador, i a 35 segons pel final, s'ha arribat a l'èpica amb una diana d'Arnau Rodríguez per tancar el matx amb el 3-2.

Amb el triomf, Andorra es col·loca primer de grup empatant a tres punts amb Xipre, i demà jugaran contra Estònia (14.30 hores) abans de tancar el divendres la cita internacional contra l'amfitriona (10.00 hores).