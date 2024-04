El projecte d'estimulació neurològica de la Creu Roja ja arriba a 37 usuaris dels centres de dia

Aquest migdia, la Creu Roja Andorrana i la plataforma Black Horse Partners han presentat el projecte d'estimulació neurològica que han implementat als centres de dia del país. La presentació ha comptat amb l'assistència del director dels Centres de Dia de la Creu Roja Andorrana, Jorge Pérez, el CEO de Black Horse Partners (BHP), Francesc Bascompte, i la terapeuta ocupacional de la Creu Roja Andorrana, Lídia Ballesteros. Aquesta darrera ha explicat que l'objectiu del projecte ha estat analitzar el progrés de cada usuari, així com estimular la cognició de la gent gran que assisteix als centres. "D'ençà que hem començat, s'ha de dir que tothom amb qui ho hem provat, que són uns 37 usuaris amb unes 370 sessions planificades fins a finals d'abrils, tots han tingut molt bons resultats", ha exposat Ballesteros, afegint que "la majoria mostren avanços d'independència". La iniciativa ha estat implementada en tres centres del Principat: els Paraires a Escaldes-Engordany, el CENCRA a Andorra la Vella i el Centre Major a Sant Julià de Lòria gràcies a la donació de 60 tauletes electròniques amb accés a una plataforma centrada en activitats que estimulen la cognició: "Ens vam decidir per Neuronup, que és una plataforma específicament dissenyada com a eina d'estimulació cognitiva i neurorehabilitació, la qual té presència en 38 països actualment", ha manifestat la terapeuta ocupacional. Tanmateix, el funcionament de la plataforma consisteix en "una àmplia bateria d'activitats que es diferencien en generadors, fitxes o jocs interactius i que tenen diversos nivells de dificultats i temps d'ús. A més, es pot personalitzar l'idioma amb el qual treballen. D'aquesta manera oferim una sensació i familiaritat a qui està utilitzant la plataforma". D'altra banda, la voluntat d'aquesta suma de sinergies també passa per "iniciar petits grups de treball ajuntats per nivells cognitius utilitzant la plataforma de manera que també afavorim la interacció social".

Per la seva part, Pérez ha recordat que la proposta va iniciar després de conèixer les necessitats i peticions de la part de la societat afectada, i que la Creu Roja ha respost amb centres de dia amb una capacitat per assistir a 88 persones: "El primer repte va ser l'any 2021 quan vam donar pas al centre d'Andorra la Vella després d'escoltar la crida i la necessitat de la societat", ha apuntat el director dels Centres de Dia. Afegint que, "el segon repte va ser escoltar la necessitat i demanda de la creació del Centre de Dia dels Paraires, que té una capacitat de 36 places". Pérez també ha posat èmfasi en el fet que els centres de dia de la Creu Roja Andorrana tenen la capacitat per assistir a una totalitat de 88 persones.

Per últim, el CEO de Black Horse Partners ha manifestat que l'entitat està "molt satisfeta de formar part de la societat andorrana des del vessant professional, sobretot com a empresa socialment responsable i compromesa amb la comunitat". A més, Bascompte ha assegurat que el propòsit de BHP és aportar el seu granet de sorra envers les actuacions que treballen pel benefici del benestar i la qualitat de vida de la gent gran.