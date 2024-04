Partit d'alts i baixos per Jiménez - Abbagnato al W35 de Santa Margherita

Victòria de Vicky Jiménez - Anastasia Abbagnato en la primera ronda dels dobles de l'ITF W35K de Santa Margherita di Pula (Itàlia). Així doncs, la parella italoandorrana s'ha enfrontat a la dupla formada per la ucraïnesa Mariya Poduraeva i la peruana Anastasia Iamachkine, en què han deixat el marcador a 5-7, 6-3 i 10-3.

En el primer set, Jiménez - Abbagnato han pogut imposar-se amb un ferm 4-0 al digital. No obstant això, Poduraeva - Iamachkine han arribat a trencar el servei pel 4-1, fet que ha desencadenat una lleugera baixada de solidesa a les rivals, les quals només aconseguirien un joc més (5-7). Així doncs, la segona mànega tornava a posar-se de cara per a la ucraïnesa i la peruana, amb un ràpid 2-0. Però, Jiménez i Abbagnato han demostrat que volien passar de ronda enviant el matx al 3-3, per guanyar el set (6-3) després de dos 'breaks' al rest. Ja en el súper 'tie-break', els punts han estat bastant igualats fins que Iamachkine - Poduraeva han fet una doble falta al 2-2, avantatge que han aprofitat Jiménez - Abbagnato per al 10-3 final.

Les pròximes rivals de l'andorrana i la italiana són la parella formada per la croata Mariana Drazic i la finlandesa Laura Hietaranta, segones cap de sèrie del torneig i amb un 'bye' en primera ronda.



Quadre d'individuals / El camí de la tricolor no s'atura als dobles. Amb tot, ha decidit participar també en individuals, en què aquest dimecres es batrà en duel, un cop més, contra Iamachkine (sense rànquing WTA), informa l'ANA.