Això sí que és donar la cara

La segona jornada de la fase de classificació per a l'Eurocopa es preveia difícil per a Andorra, enfrontant-se a la gran favorita del grup, Grècia. Però molt enllà, les d'Albert Panadero han fet un gran partit i plantant cara d'inici a fi, amb una actuació defensiva destacada, tot i que han perdut per 0-3.

En un inici, les tricolor han sabut contenir les gregues a la perfecció, amb una primera arribada de les visitants que Luna Marcet ha aturat. Com ja va ser el cas a Montenegro, les pirenaiques sabien molt bé quin era el seu paper i què havien de fer per complicar les coses a Grècia i poder crear perill. Així, les d'Alexandros Katikaridis han ocupat el camp contrari, però només amb accions comptades han pogut arribar a crear ocasions.

Amb les del Principat mantenint un bloc baix, les visitants han avançat principalment per la banda esquerra, i al minut 18, precisament per aquesta banda, una bona jugada ha acabat amb una centrada al segon pal que la defensa andorrana no ha pogut refusar i la davantera grega ha rematat a l'exterior de la xarxa. Posteriorment, Maria Mitkou ha provat sort des de la frontal, però el xut ha marxat per sobre el travesser. La tasca defensiva de les del Principat ha estat total, fins al punt que Grècia ha fet un canvi al minut 38, amb Sofia Kongouli sortint del terreny de joc per deixar pas a Anastasia Spyridonidou. En l'acció posterior, falta sobre Tere Morató, qui aquesta vegada no ha estat la capitana, en un lloc similar des d'on al Gradski Stadion va fer el golàs. Aquesta vegada ha sortit fora per poc.

Les balcàniques movien l'esfèric, però, tot i això, res podien fer per penetrar l'àrea andorrana. En aquesta ocasió, a més, les accions aèries no han suposat un problema per a les de 'Pana', com si va ser a Podgorica, i tot i els centímetres de més de les contràries, la defensa local ha resolt molt bé les accions, així com la seva portera. En l'afegit, Paula da Silva ha fet un penal sobre Spyridonidou i la seva companya Veatriki Sarri l'ha transformat, com va fer en l'anterior duel del seu combinat, per tancar la primera meitat amb un 0-1.

A la tornada dels vestidors, Katikaridis ha fet un altre canvi: Georgia Chalatsogianni per Antigoni Papadopoulou, i l'ofensiva grega ha començat. Als dos minuts, Spyridonidou ha rebut escorçada a l'interior de l'àrea, i amb la dreta ha encanonat un xut directe al pal. Al 55', nova ocasió amb una internada de la mateixa Spyridonidou, qui ha fet una passada enrere i Gregoria Pouliou s'ha topat amb la defensa andorrana, la qual ha evitat el perill. Just després, però, una Spyridonidou omnipresent ha recuperat la pilota a l'interior de l'àrea i a la mitja volta ha col·locat el 0-2. A continuació, Athanasia Moraitou protagonitza una errada que hagués pogut esdevenir el tercer de la nit.

Les tricolor també han fet un salt ofensiu amb l'entrada de Maria Ruzafa, però resant 20 minuts Anastasia Gkatsou ha fet un gol de falta directa des del lateral que Marcet s'ha empassat per sobre, tot i que l'ha arribat a tocar. Una bona jugada d'Eleni Kakambouki per la dreta ha fet que Pouliou quasi anoti el quart. A partir de llavors, les locals han fet una pressió molt més alta en alguns instants, a la cerca de l'esfèric per retallar distàncies, però poc han pogut fer per canviar el resultat del lluminós i el matx s'ha tancat amb el 0-3, tot i que en els darrers minuts Grècia podia haver-lo ampliat.

La pròxima cita per al combinat de 'Pana' tindrà lloc el 31 de maig contra les Illes Fèroe, i cinc dies després amb la tornada contra Montenegro.