La permanència és l'única prioritat de Pampín

El triomf dilluns de l'Alcorcón a El Sardinero va tornar a deixar a l'FC Andorra en places de descens, però les dues darreres victòries han fet una rentada de cara als tricolor per encarar el tram final amb positivisme per assolir la permanència. Uns dels homes clau per als andorrans és el gallec Diego Pampín, qui té molt clar que salvar la categoria és el seu únic objectiu. "Guanyar ens alegra la cara a tots, almenys et veus una mica lluny d’aquella zona vermella on tant de temps portaves i de la qual et vols allunyar", ha dit aquest matí, afegint que intentaran fer el possible per treure punts.

La següent final, de les vuit que queden, té lloc aquest diumenge (16.15 hores) amb la visita de l'Eibar a l'Estadi Nacional. "És un partit amb objectius diferents per a cadascú", ha comentat el lateral. I és que els bascs són ara mateix tercers i estan lluitant per aconseguir les places d'ascens directe, context totalment contrari al dels pirenaics. Tot i això, Pampín ha esmentat que a tots els equips els costa jugar al Principat, i que als andorrans "ens agrada la gent de dalt, se’ns dona una mica millor moltes vegades".

Precisament, seguint el calendari tricolor, s'enfrontaran contra equips ben situats a la taula excepte en una ocasió, l'Albacete. Tot i això, el d'Oleiros només pensa en el partit a partit, sobretot els de casa, "que és on crec que has de treure el màxim rendiment". En aquest sentit, el club ha fet molta promoció perquè la gent s'acosti a l'estadi a engrescar a l'FC Andorra. "El factor camp ajuda molt i animo a tot el país que vingui, ens encantaria tenir-los al Nacional i esperem que siguin aquest jugador 12 que tant desitgem", ha dit Pampín.

Demanat pel canvi d'entrenador, el gallec ha esmentat que en aquest context sempre "hi ha una rentada de cap". No s'ha oblidat d'Eder Sarabia, qui "aquí ha fet un treball formidable i espectacular, però si era el que necessitava l’equip. Al final el club està per sobre de tot i de moment està tenint la raó, a veure si acaba així”. Precisament amb el nou tècnic, Ferran Costa, es va veure a Elda un joc molt més directe dels tricolor, una faceta positiva que l'FC Andorra anteriorment no estava sabent potenciar del tot. "Estem en això, en intentar saber en quins moments has de córrer i en quins intentar tenir una mica més de calma volent tenir ocasions", ha completat el lateral.

Pampín és un dels vuit jugadors que acaba contracte el 30 de juny, però no vol pensar en cap altra cosa que no sigui la permanència. "No sé on em veig en un futur. El club segurament tindrà coses clares amb mi, però cap dels dos volem pensar en una altra cosa que no sigui salvar la categoria", ha assenyalat, afegint que "una vegada la salvem, que es farà, ja es parlarà el que s’hagi de parlar, però el futbol és com és i ja veurem que passa”.

Cal destacar que, de la mateixa manera que el seu company Iván Gil ja se'l relaciona amb Las Palmas, al d'Oleiros tampoc li falten núvies de Primera Divisió. Així, les seves bones actuacions han fet que equips com el Getafe o el Cadis li posin els ulls a sobre, fins i tot es va dir que el Celta el volia recuperar. Amb tot, ens haurem d'esperar un parell de mesos per veure com acaba tot plegat, si amb l'FC Andorra quedant-se a LaLiga Hypermotion i si amb Diego Pampín renovant contracte.