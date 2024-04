Carla Mijares, la reina de l'Esparver

Pel que fa a la masculina, Xavi Cornella ha tornat a tancar el top3, a +1.09 respecte al guanyador, l'espanyol Tomàs Barata (1.39.27). En segona posició, s'ha col·locat Arnau Cadena, a menys d'un segon del seu compatriota. De fet, s'ha tornat a repetir podi respecte al primer eslàlom. Així mateix, Àlex Rius (+1.38) s'ha fet amb la 5a posició, mentre que Àlvar Calvo (7è) ha confirmat la rebaixa de punts després dels 39.74 punts de dimarts i els 40.33 de dimecres, els quals milloren els seus actuals 42.76. Per darrere, ha quedat Robert Solsona (9è).

Per El Periòdic

×

Atenció: com la majoria de webs, utilitzem cookies (galetes), tant pròpies com de tercers, per a recopilar informació estadística de la vostra navegació i oferir-vos un servei personalitzat. Si continueu navegant, considerem que n'accepteu l'ús. Més informació