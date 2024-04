Fent història i de nou amb l'èpica

Amb els deures fets ahir amb la victòria contra Irlanda del Nord (3-2), la selecció de futbol sala encetava la segona jornada del Preeuropeu sabent que el triomf contra Estònia li donava el pas a la següent ronda de l'EURO després que Xipre guanyés al matí als irlandesos. I dit i fet, els homes de Talin Puyalto s'han endut el matx per 1-2 de nou amb l'èpica per fer història andorrana, i ja són equip de la 'Main Round'.

Si bé els bàltics han complicat molt a l'inici la sortida de pilota dels contraris, els andorrans han gaudit d'un parell d'ocasions, però no han suposat cap perill. Una de les més clares dels cinc primers minuts ha estat amb Cristian Regalo com a protagonista, anant-se'n del seu par escorçat a la banda i fent una passada al segon pal, a la qual Adrià Blat no ha pogut arribar. Tots dos han propiciat la següent clara, amb una bona combinació davant l'àrea contrària que ha acabat sense remat. Xavi Plà, sota pals tricolors, ha estat decisiu aturant els atacs rivals, que no han estat pocs, i fins i tot avisant amb xuts al pal.

Als 10' de la primera meitat els atacs estonians no eren una constant, però sí habituals, i als pirenaics els ha costat endollar-se per tornar a tenir alguna ocasió important en atac. El domini no era seu, i al contraatac ha sigut quan han fet perill. En una d'aquestes, els andorrans han recuperat en camp contrari una pilota que s'ha quedat davant d'Arnau Rodríguez, qui sol enfront Mark Boskin, l'ha enviat per sobre el travesser.

Els del Principat han anat a més amb el pas del temps, però igualment eren els de Mikko Kytölä els qui controlaven el joc. Tot i això, i a falta de tres minuts per marxar als vestidors, d'una sacada de porteria Blat s'ha trobat davant la contrària i, amb el porter avançat i mal col·locat, ha enviat l'esfèric al fons de la xarxa. D'un contraatac entre Arnau Rodríguez, Blat i Jose Segura gairebé arriba el segon, però no l'han pogut materialitzar tot i tenir un tres contra dos molt clar. Al final, mitja part amb un 0-1 a favor dels del Principat.

A la represa, petits avisos andorrans que no han suposat perill, només un d'ells ha anat entre els tres pals, i Estònia fent-se amb la pilota buscant igualar el partit. I a poc han estat si no fos per la defensa rival. L'estona ha anat deixant accions, algunes de ben clares en tots dos extrems del pavelló, però cap sense arribar a empatar per part d'uns o ampliar avantatge pels altres.

A 12' pel final, un control errat de Blat ha acabat amb penal per als bàltics després que haguessin recuperat l'esfèric. Denis Vnukov no ha fallat des dels sis metres i ha fet l'empat. La tensió es notava i els de Puyalto han tret a lluir la seva millor versió, encapçalats en el joc sobretot per Omar Àvila. A poc més de dos minuts del xiulet final els tricolor han tret porter/jugador per tornar a fer, igual que ahir, l'èpica en els darrers instants. I han arribat, però no han vist porta amb facilitat, i els estonians també han jugat amb porter/jugador. Amb aquestes, l'èpica ha arribat. Faltaven 20 segons i Brayan Pinto ha recuperat en camp propi i ha provat sort, desequilibrat, i la pilota, alta, ha acabat entrant.

Al final, 1-2 pels pirenaics, els quals ja s'han classificat per a la següent fase de l'EURO, la primera vegada que ho assoleixen, tot i que divendres (10.00 hores) encara han de jugar contra Xipre, l'altre combinat ja classificat.