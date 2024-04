Sant Julià de Lòria entrega les claus dels 23 horts socials amb nova captació d’aigua

El Comú de Sant Julià referma, un any més, el seu compromís amb el projecte dels horts socials amb la col·laboració de la Fundació Julià Reig. Els cònsols lauredians, Cerni Cairat i Sofia Cortesao, han entregat aquest dimecres les claus de les 23 parcel·les als hortolans i hortolanes, els quals tindran l’oportunitat de conrear fins al 15 de novembre. De tots aquests participants, la majoria repeteixen un any més amb l’adquisició del terreny, sent només sis d’ells nous en aquesta edició. A més, la novetat d’enguany és la reforma de la captació d’aigua dels horts, una millora impulsada per lanterior equip comunal per tal d’evitar embussos i assegurar la circulació d’aigua. Aquesta reforma va comportar una inversió de 12.000 euros.

Una de les parcel·les s’ha tornat a assignar a la Universitat d’Andorra, concretament als alumnes del bàtxelor d’informàtica, els quals es responsabilitzaran del cultiu durant aquesta temporada i «donaran continuïtat al seu projecte d’investigació», ha assenyalat Cairat. Aquest projecte permetrà als alumnes aplicar estudis d’informàtica a través de la robòtica i conèixer les condicions dels horts, com ara la humitat o la temperatura, entre altres. En aquest sentit, cal destacar que tota la collita obtinguda durant aquest període serà destinada al Rebost Solidari de Càritas Parroquial.

Al mateix temps, Cairat ha volgut a tots els participants per «donar continuïtat al projecte», recalcant el vincle social que comporta aquesta activitat, la qual «permet compartir experiències i sou molts els que establiu relacions entre vosaltres». D’altra banda, la representant de la Fundació Julià Reig, Ester Segura, ha pres la paraula per reprendre el punt d’agraïment als hortolans, destacant la facilitat de cultiu degut a la ubicació de la parròquia. «No és el mateix conrear aquí, que a Canillo», ha mencionat.

Paral·lelament, un dels participants ha aprofitat l’ocasió per plantejar la necessitat d’instal·lar banys als horts, tenint en compte que altres parròquies ja en disposen i la sol·licitud ha estat expressada en diverses vegades. En resposta, la cap del departament de Serveis Socials, Montse Cobo, ha assenyalat que tenir els lavabos «implica un manteniment i una feina comunitària perquè estiguin nets» i seria «sumar-hi un problema més». No obstant això, Cobo ha promés tornar a fer la demanda establint el protocol i «si aquest consolat determina que sí, heu de ser responsables de mantenir-ho net», informa l’ANA. .