Andorra Endavant portarà el nou Projecte de Llei de Govern al TC si no hi ha un canvi de rumb

El grup parlamentari d’Andorra Endavant ha emès avui un comunicat en què expressen la seva clara intenció de contestar el nou Projecte de Llei del Govern en justícia si aquest «no rectifica la seva trajectòria i no elimina les mesures intervencionistes i contraproduents». I és que segons han indicat, la formació parlamentària ja havia advertit sobre «les conseqüències nefastes» dels principis de la nova llei plantejada pel Govern, qualificant-la de «susceptible de girar-se contra els seus objectius inicials».

Insistint en el respecte del dret a la propietat, Andorra Endavant ha subratllat que la llei infringeix aquesta garantia fonamental, la qual cosa justificaria llavors una acció judicial. Així i tot, des del comunicat emès han expressat que perquè aquesta acció arribés a ser possible, els tres consellers que conformen la formació parlamentària (Carine Montaner, Noemí Amador i Marcos Monteagudo) haurien d’obtenir el suport d’altres membres del Parlament per reunir una fracció significativa de la cambra parlamentària; és a dir, almenys un de cada cinc membres de la cambra parlamentària amb vot en contra d’acord amb els procediments establerts.

Tal com han indicat, el que esperen ara és un canvi de rumb ben aviat i el mea culpa de Govern, en ser una «condició necessària per relaxar l’ambient polític i eliminar les tensions polítiques», i afegint que cal que l’Executiu rectifiqui per tal «de tornar a engegar un diàleg constructiu entre el Govern i l’oposició parlamentària, ja que és només en aquesta via que ressuscitarem la taula de treball de l’habitatge amb totes les forces polítiques de l’arc parlamentari».

A més, han manifestat que, en cas de no donar-se aquesta casuística per part de l’Executiu, «la pressió política i la dels ciutadans pujarà», fent èmfasi en el fet que «la continuació dels esdeveniments determinarà no només el destí de la llei amenaçada de ser impugnada, sinó també la dinàmica política al país durant els pròxims mesos».