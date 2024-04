Govern manté la cessió obligatòria dels pisos buits, tot i les crítiques

La notícia d’una cessió obligatòria dels pisos buits ha arribat a la llum pública fa uns dies i amb ella, l’intercanvi d’opinions i posicionaments davant de la decisió de Govern. Així ho van mostrar, mitjançant un comunicat, les entitats AGIA (Col·legi d’Agents i Gestors), FIABCI (Associació Internacional del Sector Immobiliari) i APBI (Associació de Propietaris de Béns Immobles), en el qual van donar a conèixer el seu desacord amb les mesures de Govern davant dels temes d’habitatge.

Avui, Casal ha exposat que Govern aposta de manera ferma per la cessió dels pisos buits que es troben a algunes zones del Principat, com ho són a les parròquies de Canillo o al Pas de la Casa. El portaveu de Govern ha declarat que sempre que l’Executiu impulsa un projecte legislatiu, «ho fa amb assessorament legal i jurídic, a més d’estar dins del marc constitucional». Tot plegat com a resposta envers les acusacions que a la missiva enviada per les entitats agrupants de propietaris, en la qual s’apel·lava a un «seguiment anticonstitucional» per part del Govern i les accions que aquest proposa per tal de pal·liar la problemàtica envers el tema de l’habitatge.

En la mateixa línia, el ministre ha explicat que el fet que s’aposti per una cessió d’habitatges que a hores d’ara estan buits, i que es podrien destinar a pisos de lloguer assequible, fa que tots els guanys que es puguin ingressar pel lloguer «aniran cap al propietari».

PS I AE MARXEN DEL GRUP DE TREBALL / Respecte a l’anunci per part dels grups parlamentaris socialdemòcrata i Andorra Endavant d’abandonar el grup de treball d’habitatge, Casal ha exposat que «entenc que la decisió és causada per una qüestió de crítica de les formes i no del fons de les mesures», recalcant que les formacions parlamentàries «critiquen la forma de com s’ha actuat en aquesta taula de treball». A més, Casal ha manifestat que l’opinió de Govern és «continuar amb la mà estesa» i mantenint «la voluntat de trobar l’encaix de les formes de com s’està fent, perquè és el principal motiu pel qual han marxat». Finalment, el portaveu ha apuntalat que s’ha d’arribar «a un consens per trobar solucions necessàries».