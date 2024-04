Llum verda als primers pasos per a la construcció dels pisos a la Borda Nova

Avui s'ha aprovat al Consell de Ministres el concurs per seleccionar l’arquitecte encarregat de redactar el projecte de construcció de l’edifici d’habitatges que seran destinats a lloguer assequible. Així ho ha confirmat el ministre de Medi Ambient, Agricultura i Ramaderia, i portaveu del Govern, Guillem Casal, qui ha incidit que des de l’Executiu continuen apostant per abordar la problemàtica de l’habitatge al país. En aquest sentit, ha remarcat que a la sessió d'avui s'ha aprovat la proposta del ministre de Territori i Urbanisme, Raul Ferré, per tal de trobar un professional de l’arquitectura per redactar la proposta de projecte, el qual donaria pas al segon edifici residencial i que estaria ubicat a la zona de la Borda Nova.

D’altra banda, Casal ha insistit en el fet que aquest és el primer pas que d’un llarg recorregut que Govern ha de fer fins a arribar a l’entrega dels pisos, els quals es destinaran a lloguer assequible i que conformaran part del total dels 300 pisos que l’Executiu vol habilitar. «El primer que hem de fer és redactar el projecte, per després licitar la construcció, i seguidament efectuar les obres», ha exposat Casal en ser preguntat per una data marcada al calendari, afegint que «el primer pas serà en unes setmanes».

En acabar, el portaveu de Govern també ha esmentat que esperen poder tenir habilitats 44 pisos a la parcel·la cedida pel Comú d’Andorra la Vella i que s’ubica entre el carrer Terra Vella i el passatge Borda Nova, de cara a la tardor del 2025.