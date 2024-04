Marsol es reunirà amb el president de l’associació de peruans

El cas sorgeix arran que residents peruans hagin posat de manifest l’abandonament que han patit per una constructora establerta al país, la qual els contracta en origen, però que quan arriben al país es troben sense feina i malvivint en pisos que els facilita l’empresa en la qual haurien d’estar treballant. .

Així ha respós Casal a les preguntes dels mitjans de comunicació, expressant que el Govern és coneixedor de la situació amb els treballadors peruans i que a hores d’ara no s’ha rebut cap denúncia al Departament de Treball.

El portaveu del Govern, Guillem Casal, ha explicat que la ministra Conxita Marsol té programada una reunió amb el president de l’associació de peruans a Andorra, Lorenzo Castillo, per tractar la situació amb els obrers peruans i valorar una possible obertura d’expedients sancionadors perquè això «no ho podem tolerar ni permetre a casa nostra». Casal ha incidit en el fet que «sempre hem estat molt a sobre d’aquests casos, sobretot imposant sancions a empreses que feien pràctiques abusives de persones extracomunitàries».

Per Laura Gómez Rodríguez

