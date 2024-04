Una dotzena de parades i la presència d'autors andorrans a la Fira de Sant Jordi laurediana

El pròxim 23 d'abril, les roses i els llibres tornaran a tenyir Sant Julià de Lòria. L'eix central de la celebració serà a la plaça Laurèdia, on s'ubicarà la tradicional Fira de Sant Jordi que enguany comptarà amb 12 parades de productes típics de la jornada. Hi participaran escoles de la parròquia, entitats i artesans.



Com és habitual, també hi haurà la presència d'autors andorrans que signaran les seves obres durant el matí. Els acompanyaran dues il·lustradores, Cecília Santañes i Crisisart, que estamparan els seus dibuixos en directe sobre els llibres que s'adquireixin, o bé sobre paper. Es tracta d'una iniciativa solidària i les obres tindran un preu simbòlic. La recaptació es destinarà a Càritas Parroquial de Sant Julià de Lòria.



Completant la fira, la Biblioteca Comunal Universitària acollirà el contacontes 'Lady Gisella', que anirà a càrrec de tres alumnes del bàtxel·lor de Ciències de l'Educació de l'UdA, Sandra Fernandes, Natàlia Pucilowska i Sara Oliveros.



Més enllà de la diada, durant el mes d'abril s'han programat diferents propostes per a totes les edats com concursos de punts de llibre i de microrelats, la Fira d'Abril Laurediana impulsada per la Colla Laurediana, una exposició de llibres al voltant de Sant Jordi o sessions de 'Nascuts per Llegir'.