Les importacions cauen un 12,1% al març

Les importacions durant el mes de març han sumat un valor de 144,42 milions d'euros, el que suposa una variació percentual negativa del 12,1% respecte al març de l'any anterior. Segons ha fet públic avui el Departament d'Estadística, la partida amb major variació percentual i absoluta positiva és la de farmàcia-perfumeria, amb un 5%. Destaquen amb una variació percentual i absoluta negativa els grups d'energia, amb un 39,3%, el grup d'industrial, amb un 17,5%, el de vestit i calçat, amb un 17%, el d'electrònica, amb un 17,4% i el grup de diversos, amb un 15,7%. Durant els primers tres mesos de l'any 2024, el total d'importacions ha estat de 445,07 milions d'euros, fet que suposa una baixada del 4,2% respecte del mateix període de l'any anterior. En aquest sentit, els grups amb una major variació positiva han estat el de transport (8,7%) i les begudes i el tabac (9%). Per contra, les partides amb una variació negativa més destacada són les d'energia (26%), electrònica (15,7%), vestit i calçat (12,5%) i industrial (8,5%). Pel que fa a l'acumulat dels darrers dotze mesos, les importacions han tingut un valor de 1.825,99 milions d'euros, el que suposa una variació percentual negativa del 0,7% respecte de l'acumulat dels darrers dotze mesos del període anterior, en què les importacions en valor van ser de 1.839,61 milions d'euros. Sense el capítol de l'energia, les importacions augmenten un 3,2% en comparació a l'any anterior. Així, destaquen amb una variació percentual positiva les partides de transport (23%), alimentació (5,6%), farmàcia-perfumeria (5,4%) i begudes i tabac (4,2%). Per contra, amb una variació negativa es troben les partides d'energia (31,1%), vestit i calçat (7%) i industrial (5,9). Importació de carburants D'altra banda, el Departament d'Estadística destaca que la importació de carburants durant el mes de març ha estat de 14,26 milions de litres. Això representa una variació percentual negativa respecte al mateix mes de l'any anterior del 8,7%. Aquest mes la gasolina sense plom presenta una variació negativa del 4,2%, mentre que el gasoil de locomoció i el fuel domèstic presenten variacions negatives del 8,1% i del 12,3%, respectivament. De gener a març d'enguany, la importació dels carburants ha estat de 45,01 milions de litres, donant una variació percentual negativa del 2,4% en contraposició al mateix període de l'any 2023. En concret, les importacions de gasoil de locomoció i fuel domèstic mostren variacions negatives d'un 1,7% i 9,4% respectivament, mentre que la importació de gasolina sense plom puja un 10,6%. Finalment, pel que fa a les dades acumulades al llarg dels darrers dotze mesos, la importació de carburants ha estat de 157,66 milions de litres, el que suposa una variació positiva del 2,1% respecte als 154,39 milions de litres acumulats en el mateix període anterior. La gasolina sense plom mostra una variació positiva del 15,5% i el gasoil de locomoció del 3,2%, mentre que el fuel domèstic mostra una variació negativa del 9,7%.

Per El Periòdic

×

Atenció: com la majoria de webs, utilitzem cookies (galetes), tant pròpies com de tercers, per a recopilar informació estadística de la vostra navegació i oferir-vos un servei personalitzat. Si continueu navegant, considerem que n'accepteu l'ús. Més informació