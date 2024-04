Encamp estrena el parc de l’Ossa: un refugi biodivers per a tothom

Els encampadans han rebut avui amb gran entusiasme l’obertura del parc de l’Ossa, la zona de la parròquia que dona vida a un nou espai verd al cor d’Encamp. Amb la seva inauguració, la cònsol major, Laura Mas, ha subratllat la seva importància com a lloc intergeneracional i potencial centre comunitari. El projecte, decidit per la pròpia ciutadania, va rebre una càlida acollida en el seu primer dia d’obertura.

Aquesta iniciativa, sorgida d’un concurs popular, ha donat fruit a tres nous edificis: el Servei de Circulació i els serveis del Llaç d’animació i l’Àrea de Jovent, d’Infància i Joventut; un nou bar restaurant, i un nou aparcament soterrat de 80 places. Aquests dos primers també van obrir les portes ahir. El parc no només ofereix espais de lleure, sinó que també aposta per la biodiversitat, amb més d'11.600 plantes i arbres de 42 espècies diferents, convertint-se en un pulmó verd al centre de la ciutat.

Els residents d’Encamp poden gaudir d’una àmplia gamma d’activitats, des de zones esportives com l’skatepark fins a àrees de joc infantil amb elements com l’ossa, una figura icònica construïda amb fusta de robínia. El parc també compta amb una llacuna que combina l’aigua del riu amb vegetació aquàtica, oferint un espai tranquil per passejar i gaudir de la natura. A més, el parc està dissenyat per a la comoditat dels ciutadans, amb accessos des de diferents punts de la ciutat i horaris d’obertura extensos per a la zona infantil i altres serveis. La construcció d’un nou aparcament i la millora de la mobilitat han estat considerades per millorar la circulació i la seguretat dels vianants.

Amb aquest nou parc, Encamp no només aconsegueix un espai verd, sinó també un punt de trobada per a la comunitat, un lloc per connectar-se amb la natura i amb els altres residents. La seva obertura marca un nou capítol en la vida social i comunitària de la parròquia.