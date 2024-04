Descartats els vols a Palma de Mallorca per a aquest estiu

L'aeroport Andorra-la Seu no comptarà amb una línia a Palma de Mallorca per a aquest estiu. Així ho ha explicat aquest matí el secretari d'Estat de Transició Energètica, Transports i Mobilitat, David Forné, qui ha detallat que "hem arribat a la conclusió que és massa arriscat, que no es podrien fer els paquets necessaris per vendre aquests vols amb totes garanties". Forné ha manifestat que juntament amb el ministre de Turisme i Comerç, Jordi Torres, estan estudiant la possibilitat d'aquesta línia durant la resta de mesos perquè de cara a la tardor sí que hi hagi aquesta connexió aèria des de l'aeroport de la Seu i que tinguin "una certa continuïtat", de tal manera que es facin també a l'hivern i a l'estiu vinent.

Forné també ha apuntat que la prova pilot que s'ha fet amb Palma de Mallorca ha estat un èxit i ha assegurat la continuïtat d'aquest vol: "anirem fent proves pilot amb temporades per assegurar si pot funcionar o no durant tot l'any, però estem molt satisfets".

En aquest sentit, el secretari d'Estat ha explicat que els diners que no han gastat durant el mes de gener, els podran utilitzar a la tardor, i que de cara a l'hivern que ve "ja funcionarà de manera orgànica sense haver de posar diners en aquesta línia".

