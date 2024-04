'L'huracà Jiménez' toca terra amb Havlickova

L'huracà Vicky Jiménez Kasintseva ha tocat terra aquest dissabte en perdre per un doble 2-6 contra una sublim Lucie Havlickova. Un partit molt disputat, en el qual la tricolor no ha pogut acabar de tancar els punts per sumar al marcador. Així doncs, s'atura a les semifinals del segon ITF de Santa Margharita di Pula (Itàlia) a l'espera de poder participar en el tercer, que donarà el tret de sortida el pròxim dilluns, en el qual serà la cap de sèrie número sis.



L'inici del matx ha estat molt igualat fins al segon servei de Jiménez Kasintseva, en què la txeca aconseguia el 'break point' sense complicacions. Tanmateix, l'andorrana li retornava la jugada quan semblava que Havlickova podia posar-se al 4-1, després d'aixecar un 30-0 en contra. A partir d'aquest 3-2, Jiménez no ha tornat a guanyar cap joc de la primera mànega.

Amb tot, li ha posat les coses difícils a la rival, arribant a marcar quatre 'deuce' i uns altres quatre 'set points'. A la represa, es viuria el mateix escenari que al començament amb l'afegit d'una molt bona defensa de Jiménez al fons de la pista. Això sí, no ha pogut evitar el 4-1 al marcador que deixava el matx sentenciat.



La final del W35 confrontarà diumenge a Havlickova amb la ucraïnesa Anastasiya Soboleva, informa l'ANA.