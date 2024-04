Continuar la línia i cercar la versatilitat: l'estratègia contra l'Eibar

L'era Ferran Costa ha començat de la millor manera possible amb una victòria en el seu debut com a entrenador de l'FC Andorra amb la qual ha trencat la mala ratxa assolida fora de casa. Ara, arriba un repte difícil contra l'Eibar, un rival que està en la lluita per l'ascens directe i amb el tipus d'equip els tricolors solen destacar. Això sí, té molt clar que han de continuar amb la línia demostrada a Elda de "donar la nostra millor versió, créixer dia a dia com a equip i no interioritzar els aspectes que sentim que han de ser innegociables".



"Són un bon tros d'equip que porta una temporada magnifica, amb molta presència en camp contrari i un volum ofensiu alt" ha pogut analitzar el míster. El combinat dirigit per Joseba Etxebarria visitarà l'Estadi Nacional (diumenge 14, 16.15 hores) a la recerca de l'empat a punts contra l'Espanyol, segon classificat que en conseqüència, obté la darrera plaça d'ascens a la Lliga EA Sports. En aquest sentit, s'aproparien a la glòria, tot i que dormirien una jornada més tancant el top 3 a causa del 'goal average' a favor de l'equip perico. Pel que fa als andorrans, han de continuar pujant la puntuació de tres en tres per arribar a la zona segura de la general, que ja van tornar a tastar fins diumenge passat, abans que l'Alcorcón guanyes al Racing de Santander. En addició, a banda de la victòria, el de Castelldefels ha mencionat la voluntat que els aficionats "marxin contents del camp".



Així doncs, la clau està en la lluita fins al xiulet final del duel, buscant la comoditat i els llocs on flaquegen els guipuscoans. "Hem de tenir l'empenta i capacitat per estar dins del partit i convençuts del pla que tenim" ha afirmat Costa. Amb tot, han de vigilar tant en la individualitat com en el grup, ja que els visitants són especialistes a arribar amb molta gent a tres quarts de camp i crear ocasions clares de gol amb relativa facilitat. La capacitat d'interpretació és vital, independentment de la formació al camp, per poder trobar la versatilitat que demana els canvis que es produeixen durant 90 minuts. "Estem treballant les eines i recursos per respondre i portar el partit on volem. Els jugadors fan esforços per entendre-ho, treballar-ho i aprofitar cada situació d'anàlisi per trobar la versió" ha conclòs, informa l'ANA.