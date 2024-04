El ‘Vide Dressing’ tanca edició amb més de 10.000 peces venudes

L’edició d’enguany del ‘Vide Dressing’ ha aconseguit vendre entre 10.000 i 15.000 peces de roba, encara que no es té el còmput final. En una cita imprescindible per a les persones que volen comprar peces de roba i complements de segona mà, els diferents venedors han expressat la satisfacció per participar en un projecte que fomenta l’economia circular, tot i que assegurant que també els motiva participar «pel bon ambient» que es crea. Els articles que més s’han venut han estat samarretes, camises i vestits d’estiu. A més, cal remarcar que la majoria de paradistes han donat les peces no venudes a Carisma, la botiga benèfica de la parròquia.

En una línia semblant s'ha manifestat la cònsol major de la Massana, Eva Sansa, qui ha remarcat la importància que ha tingut el mercat per introduir la cultura de la reutilització, destacat, a més, el seu vessant dinamitzador, ja que els visitants també han omplert les terrasses bars i restaurants de la parròquia.

El mercat va obrir divendres, amb una elevada afluència de visitants que esperaven amb ganes el moment de recórrer la vuitantena de paradetes per trobar algun article d’ocasió. A més, durant aquests dies també s’ha fet una enquesta als visitants, de la qual s’extreu que la major part ja havien visitat el ‘Vide Dressing’ en passades edicions i que venen amb la intenció de comprar peces a bon preu.

Un dels punts positius d’aquesta edició ha estat la millora de la senyalització i de la decoració, amb material reciclat, seguint la filosofia del mercat sostenible. També s’ha ampliat l’oferta complementària, ja que hi ha hagut un servei d’assessorament per testar el color que més afavoreix a cada persona i també massatges exprés, a més de tallers infantils.

Recordem que el pròxim mercat serà del 3 al 5 de maig, també a la Closeta i les Fontetes.