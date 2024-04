L’FC Andorra no remunta el vol i es veu sobrepassat per l’Eibar (0-2)

L’FC Andorra torna a perdre a casa, aquesta vegada per un 0-2 contra l’Eibar. Una situació que denota que, quan sembla que fan un pas endavant, en reculen dos. La derrota succeïda avui a la tarda a l’Estadi Nacional deixa als tricolors penúltims en la classificació, a l’espera del darrer partit de la jornada, un Alcorcón - Vilareal B, el qual els pot tornar a deixar com a cuers. I és que la derrota dels nostres s’ajunta amb les victòries de l’Amorebieta, 1-2 al Ciutat de València i l’1-0 de penal per part de l’Albacete al Tenerife.

A l’inici del partit, els de Ferran Costa han patit a causa del bon plantejament ofensiu dels guipuscoans. En aquest sentit, al minut set, els de Joseba Etxebarria ja havien gaudit de dues ocasions clares i un córner a favor. A partir d’aquest moment, es viuria un autèntic duel trencat amb un lleuger domini dels visitants, els quals aprofitaven cada arribada per intentar trobar porta. Per part dels pirenaics, poques oportunitats, però prou encertades. La millor de la primera part ha vingut de la mà del defensa Diego Alende, qui al minut 28 ho intentava amb una rematada de cap que anava a mig gas. Justament el gallec, marxaria lesionat cinc minuts després.

Les taules es mantenien al mig temps, però l’equip armer capgirava el panorama just abans d’arribar als 10’ de la represa. Una perduda entre tres defenses per banda esquerra ha provocat un passi excel·lent de Stefan Simic a Jon Bautista, qui rematava al pal curt per marcar el 0-1. Amb tot, els tricolors han continuat intentant-ho, sobretot amb el reforç determinant d’Álex Calvo (62’). La sort queia momentàniament de part dels locals quan l’àrbitre decretava la pena màxima en una acció sobre el mateix Calvo a l’àrea. Finalment, el VAR denegava el penal en interpretar que Bautista havia tocat baló. I en l’acció successiva, el número ‘18’ dels bascos sentenciava el 0-2 final.

El més destacat del partit, però, ha sigut la poca autocrítica i les moltes excuses que s'han percebut per part de l’entrenador dels tricolors, Ferran Costa. Un fet que denota que encara queda molta feina a fer dins l’equip, el qual es va veure ahir completament abatut i sense ganes ni forces per lluitar. Cal millorar la intensitat i la contundència del joc si es vol arribar a sumar de tres davant l’Espanyol el pròxim diumenge 21, a les 14.00 hores, informa l’ANA.