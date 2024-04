Agredeix la parella i dos amics en un hotel del Pas de la Casa i s'encara amb la Policia

Altres detencions/ El mateix dissabte, però a la nit, un altre home de 31 anys va ser arrestat a Escaldes-Engordany com a presumpte autor d’un delicte contra la integritat física i moral després de causar-li lesions a la parella al seu domicili.

Els fets van tenir lloc a primera hora del matí de dissabte i l'home va ser arrestat com a presumpte autor de delictes contra la integritat física i moral, contra la llibertat, contra la funció pública i contra l’honor.

Quan els policies van arribar a l’establiment, van veure el jove amb una actitud violenta i van constatar com les persones amb qui compartia habitació, dues noies i un noi, presentaven indicis d’haver patit agressions. Quan el van voler controlar, va oposar una forta resistència intentant donar cops de puny i puntades de peu als agents i insultant-los constantment.

Per El Periòdic

