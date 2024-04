Tres detinguts per conduir sota els efectes de l'alcohol

Durant el cap de setmana, la Policia ha arrestat tres persones per conduir sota els efectes del l'alcohol. La matinada de diumenge a Andorra la Vella, un home de 43 anys que conduïa fent ziga-zagues i sense llums va ser controlat amb una taxa d’alcoholèmia de 2,25.

El mateix diumenge a la tarda, una dona de 56 anys va ser arrestada a Santa Coloma per un positiu d’1,70 després d’haver tingut un accident amb danys materials a la Massana i haver marxat i, posteriorment, haver topat amb la voravia de la sortida del túnel de Sant Antoni.

La passada nit, un home de 30 anys ha estat detingut amb una taxa d’1,64 arran d’un altre accident amb danys materials. Circulava per la carretera de Beixalís al volant d’un buggy quan ha bolcat i ha sortit de la via.

Altres detencions/ Els darrers dies s’han efectuat dues detencions més. Es tracta de dues persones no residents: una dona de 28 anys arrestada a la frontera amb França amb 0,6 grams de cocaïna, i una altra dona, de 31 anys, com a presumpta autora d’un delicte contra la seguretat en el tràfic jurídic per alterar el document d’experiència laboral amb la finalitat d’obtenir el permís de residència i treball.