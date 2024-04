Un partit "convuls" que manté a l'FC Andorra al descens

El debut de Ferran Costa davant l'afició tricolor no va ser com s'esperava, després dels dos triomfs anteriors que els donaven confiança per encadenar una tercera victòria, i l'Eibar es va endur els tres punts al Nacional (0-2). Un resum del que va ser el duel el va fer el tècnic en la roda de premsa posterior: "Convuls". Convuls per començar amb la lesió de Diego Alende, ja que "ens hem vist per darrere al marcador quan ens estàvem sentint més còmodes", per l'acció del penal i el posterior gol basc, així com per l'ensurt de l'entrenador de porters Jose Bermúez, qui "per sort ja està bé".

La desfeta, doncs, manté els del Principat en places de descens amb 35 punts, a esperes de com es resolgui aquesta nit el matx entre l'Alcorcón i el Vila-real B, ja que un triomf dels de Castelló els deixarà en última posició. Vista la situació, Costa va deixar molt clar que l'estabilitat serà la clau per poder assolir la permanència. "La setmana passada no havíem fet res, havíem fet un pas més al camí i avui la situació continua sent la mateixa", va exclamar el de Castelldefels, afegint que l'estabilitat és necessària per "entendre la lluita en la qual estem i el que aquesta ens exigeix". "Hi haurà moments que sembli que està més a prop i moments més lluny, i el camí serà el que sigui, però l'objectiu tenim clar quin és, i que ens deixarem la vida per fer-ho, també", va completar el tècnic.

Els plans de partit de tots dos conjunts eren diferents vistes les situacions en les quals es troben, i va ser el de Joseba Etxeberria el que es va imposar. Tot i això, també hi ha aspectes positius que Costa extreu de la derrota per millorar de cara al complicat tram final que els espera: "L'equip ha tingut la capacitat d'aguantar-se dins del partit tot i no estar còmode, ha estat solvent en la pilota aturada, ha anat trobant situacions per amenaçar la porteria contrària i s'ha sabut refer a la mitja part".

La baixa d'Alende / A la mitja hora de duel, Diego Alende va haver de deixar lesionat el terreny de joc pel que semblava una molèstia al turmell, i a hores d'ara es desconeix quina pot ser la seva afectació. En aquest sentit, i demanat per la importància del gallec en el seu esquema, Costa va esmentar que evidentment Alende és important, però de la mateixa manera que ho són tota la resta de jugadors. "El miro als ulls i veig determinació, capacitat de lluita i això és el que tots estan mostrant. Si el perdem jugarà un altre amb total confiança perquè el compromís dels nostres jugadors és màxim", va indicar l'entrenador tricolor.