Cardelús firma una 26a posició al circuit de les Amèriques

El tercer Gran Premi de la temporada del Campionat del Món de Moto2 es va saldar amb una 26a posició de Xavi Cardelús a la cursa disputada al circuit de les Amèriques. El pilot de l'equip Fantic Racing sortia des de la novena fila de la graella i va arribar a ocupar la 24a posició al llarg de la setena i la vuitena volta, però dues voltes més tard, i coincidint amb la baixada de rendiment dels neumàtics, va haver de començar a rodar uns dos segons més lent, fet que va provocar que perdés dues posicions al final de les 16 voltes a les quals estava programada la cursa. Cal destacar que la millor volta de la cursa d'ahir va ser de 2:11.010.

"He acabat la cursa, he continuat sumant quilòmetres i experiència, i mentre els neumàtics han aguantat, he anat guanyant alguna posició", va valorar Cardelús. En aquest sentit, el pilot andorrà va esmentar que va complir amb l'objectiu, tot i que "quan m'he vist 24è al llarg de dues voltes, pensava que encara podia guanyar alguna posició més". No obstant això, va passar el contrari en el moment en què costava pilotar un pèl més al llarg de l'últim terç de la carrera. "Al final el 26è lloc no és una posició per estar del tot satisfet, però al llarg del cap de setmana d'aquest Gran Premi sí que hi ha hagut moments d'evolució i aquesta ha de ser la base per continuar creixent en aquest competit Campionat del Món", va concloure.

El següent Gran Premi, el quart de la temporada, es disputarà d'aquí a dues setmanes al circuit de Jerez.