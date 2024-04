Bonell veu un «marge prudent» per a l’adaptació dels nous requisits del català

La ministra de Cultura, Joventut i Esports, Mònica Bonell, valora positivament el text de la llei del català que ha sortit del Consell General fruit del treball en comissió i que ha de ser votada el pròxim 25 d’abril. Així, creu que «s’ha posat un marge suficientment prudent» perquè tant el Ministeri com els empresaris i treballadors puguin fer front a les noves obligacions de coneixement de la llengua derivada d’aquesta llei. Cal recordar que els grups parlamentaris han acordat l’obligatorietat de cursar una formació de català de 30 hores per tal de poder obtenir la renovació del permís, a excepció que es pugui demostrar un nivell adequat de la llengua. Així, en el cas de la primera renovació, caldrà acreditar el nivell A1 de català, mentre que per a la segona renovació, el requisit serà el nivell A2. Aquesta mesura entrarà en vigor a partir del 26 d’abril del 2026.

Bonell ha recordat que el projecte de llei quan es va entrar a tràmit parlamentari «ja preveia» que els permisos de residència i treball estiguessin «vinculats» al coneixement de la llengua oficial del país i que el requisit es pogués ampliar «a tots els permisos», però ha manifestat que si bé des de l’Executiu es va preveure que es fes a partir de l’aprovació de la llei, els grups volien que a al text legislatiu quedés marcat «quan seria obligatori per a tots els permisos» i ha remarcat que ja li sembla bé, ja que el temps marcat és prudencial perquè també el Ministeri tingui el temps suficient per preparar-se per a aquesta entrada en vigor. I ha afegit que és «important» que hi hagi també un temps perquè els empresaris es puguin «anar preparant».