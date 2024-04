Fridays for Future critica l'acció del Govern i el Comú de la Massana en l'impuls de l'heliport i la desviació

Fridays For Future Andorra ha decidit alçar la veu contra dos projectes que s'han de materialitzar a la parròquia de la Massana: la desviació del poble i l'heliport nacional. D'aquesta manera, a través d'un comunicat als mitjans de comunicació, l'entitat manifesta que es fa portaveu d'una "contestació popular creixent", ja que asseguren que "la ciutadania andorrana no vol veure sacrificades les seves valls per interessos econòmics privats". Per aquest motiu, diuen no "a l'artificialització dels sols, a les polítiques contràries a la lluita contra el canvi climàtic i a les polítiques que empobreixen les classes treballadores".



L'entitat assegura que el Govern i el Comú de la Massana, "liderats per una ideologia capitalista i individualista", s'han posat com a objectiu "destrossar" el medi ambient, la natura i el clima, amb dos projectes que consideren "ecocides". Així, lamenten que es vulgui impulsar un heliport "en una zona d'alta muntanya i d'interès ecològic, així com una desviació per automòbils que travessa un riu i zones naturals, motiu pel qual s'ha "engegat una gran unió devastadora i a favor dels interessos de les classes dominants".



Pel que fa a l'heliport nacional, destaquen que durant l'anàlisi d'impacte ambiental, s'ha descobert la presència d'una espècie de planta en perill d'extinció, a més de constatar que 32 animals tenen aquella zona com a hàbitat natural. "La solució aportada pel Govern ha estat desplaçar la planta en una altra zona, esperant que no mori", denuncien, emfatitzant que aquesta és la filosofia productivista del Govern: "Si fa nosa als interessos econòmics privats, es desplaça. Una concepció desconnectada de tota realitat científica i que va en contra dels acords de París i de totes les lleis per la lluita contra el canvi climàtic".



En el que respecta a l'heliport, des de FFF lamenten que aquest travessa zones "encara naturals o agrícoles, així com el riu Valira del Nord", constatant que l'impacte ambiental d'aquesta construcció "és evident", ja que la construcció "destrossa els espais naturals i manté el vehicle individual com a únic mitjà de transport".



Per tot plegat, exposen que aquests dos projectes "comprometen la vida animal i la salut humana a les valls de la Massana i d'Andorra, així com el clima mundial". "No podem desplaçar els problemes amb grans infraestructures contaminants i ecocides. No podem continuar privilegiant els interessos de les classes dominants davant de les necessitats de tota la població", lamenten. A més, critiquen que mentre que el país està immers en una profunda crisi de l'habitatge, les autoritats decideixen "malgastar fins a 40 milions d'euros en projectes que van en contra dels interessos de tots i totes".



"En un món on la comunitat científica demana menys emissions carboni i menys creixement econòmic, el Govern d'Andorra es manté en una perspectiva neoliberal, extractivista i productivista ancorada al passat", manifesten. "No podem resoldre els problemes de trànsit d'automòbils, amb més infraestructures per automòbils. No podem voler desenvolupar un turisme de natura, destrossant la natura", continuen, motiu pel qual demanen que s'inverteixi en serveis públics gratuïts i de qualitat, en els sectors que ho necessiten de veritat, i apostar per un nou model turístic i econòmic d'Andorra, així com "lluitar pels drets socials i per preservar el medi ambient".