Sant Julià calcula un cost de 16 milions per al projecte dels pisos tutelats

El Comú de Sant Julià de Lòria estima que el cost pel projecte dels pisos tutelats ascendeixi a uns 16 milions d'euros. La cònsol menor de la parròquia, Sofia Cortesao, ha detallat aquest dimarts el procés del projecte i el seu finançament, indicant que, del cost total de la inversió, "ja en tenim sis provinents d'aportacions privades". Pel que fa als 10 milions restants, des de la corporació comunal es considera que siguin "les administracions públiques, tant Govern com el Comú, les encarregades de finançar-lo".



Tot i que ambdues parts encara es troben en fase de negociació, Sant Julià ha sol·licitat a l'Executiu una contribució de sis milions d'euros i que la xifra restant sigui a càrrec del Comú lauredià "segons la seva capacitat pressupostària", ha concretat la cònsol. En cas que aquest no compti amb la suficient cobertura econòmica, Cortesao ha assenyalat que "buscarem el finançament d'on sigui necessari, perquè entenem que aquest projecte és d'interès nacional". A banda del finançament privat, també ha explicat que s'ha obtingut la cessió de dos terrenys, "un valorat en quatre milions d'euros i l'altre en 200.000 euros, amb unes cessions de 100 anys" per poder dur a terme la construcció del bloc d'edificis.



Així doncs, el Comú preveu tancar el finançament, completar la constitució de la fundació i elaborar les bases del concurs per a l'adjudicació de les construccions aquest 2024. Per tant, s'espera que per al 2025 s'iniciïn les obres i que el resultat del projecte surti a la llum i estigui disponible per al seu ús de cara al 2027.



Pel que fa a l'aspecte arquitectònic, la cònsol ha detallat que el projecte contempla la construcció d'un complex residencial compost per tres blocs de pisos, els quals albergaran en total 54 apartaments de 50 metres quadrats cadascun. Aquests pisos estaran connectats entre ells per uns jardins interiors i cada habitatge estarà equipat amb sistemes motoritzats per proporcionar un acompanyament a la gent gran, "perquè puguin viure sols i alhora la família tingui la tranquil·litat que hi ha un control".



A més, el complex inclourà un centre de dia que donarà resposta a una necessitat de la parròquia. Com ha comentat la cònsol, "a hores d'ara tenim a unes vuit o nou persones en la llista d'espera i aquest nou centre tindrà una capacitat per a 30 persones". A banda d'aquest centre, la infraestructura també disposarà de restaurant, espais verds, jardins oberts al públic. Cortesao ha qualificat el projecte com un "element dinamitzador de la parròquia".



Finalment, la cònsol laurediana ha volgut precisar en la importància d'apostar en aquest projecte, emfatitzant que "és una necessitat per combatre aquesta crisi d'habitatge i sobretot perquè va destinada a una franja d'edat molt particular i vulnerable, que és la gent gran a partir de 65 anys", informa l'ANA.