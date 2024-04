Les dones ocupen el 20% del sector de la ciberseguretat

Ordino acollirà el 20 d'abril la iniciativa 'We Are CyberGirls', una jornada enfocada a promoure l'interès i la participació de les nenes de 8 a 16 anys en el camp de la ciberseguretat i en les carreres STEM (ciència, tecnologia, enginyeria i matemàtiques), ja que actualment només el 20% dels professionals són dones. L'esdeveniment, que tindrà lloc a l'ACCO, és gratuït i està obert a tothom, en especial a famílies, docents, professionals del sector i joves que vulguin saber més sobre la protecció en l'entorn digital.



Entre les activitats programades, hi haurà xerrades a càrrec d'experts de la indústria com l'Institut Nacional de Ciberseguretat Espanyol i l'empresa de ciberintel·ligència Ticand, així com una taula rodona. Les ponències tractaran temes com 'La ciberseguretat a la família' i 'Perill en les xarxes: com investigar-ho', mentre que els participants de la taula rodona abordaran qüestions clau sobre sortides professionals i carreres relacionades amb aquest sector, a més de la importància de la protecció de dades.



D'altra banda, també es faran cinc tallers dissenyats exclusivament per a nenes de 8 a 12 anys en què s'abordaran qüestions com els riscos a internet, la cerca de solucions i l'orientació professional cap a aquest àmbit. El treball es farà en equip i rebran el suport de mentores expertes. La jornada inclou un espai per a famílies per explorar carreres STEM i de ciberseguretat, així com ajudar a orientar-les pel que fa als riscos digitals i la protecció per internet.



La consellera de Comunicació i Sistemes d'Informació del Comú d'Ordino, Meritxell Rabadà, obrirà l'esdeveniment per reforçar el missatge que cal contribuir al foment de la igualtat de gènere en tots els àmbits, i especialment en l'educació, en camps on fins ara han predominat els homes. Participar en iniciatives com aquesta forma part de la política d'acció del Comú, emmarcada en el Pla d'Igualtat de la corporació. La secretaria d'Estat d'Igualtat i Participació Ciutadana del Govern també hi col·labora.



La iniciativa 'We Are CyberGirls' ofereix una oportunitat excel·lent a les nenes i a les seves famílies per comprendre millor els desafiaments i oportunitats del món digital, desmitificant els estereotips, i compta amb la participació d'organismes de prestigi com Incibe i empreses com Ticand, així com la consultoria en protecció de dades Aliad, refermant l'objectiu de la jornada: inspirar i capacitar la pròxima generació de professionals femenines en la ciberseguretat. Per participar en l'esdeveniment cal fer una reserva prèvia.