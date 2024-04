Deneguen per tercer cop la llibertat provisional a un jove en presó per un presumpte delicte de tràfic de drogues

La Batllia d'Andorra va denegar ahir, per tercera vegada, la petició de llibertat provisional immediata d'A.V.C., un jove detingut el passat 30 de setembre i acusat d'un presumpte delicte de tràfic de cannàbis. L'arrestat, a presó provisional des del mes de setembre, va declarar que el que portava era CBD i no cannàbis, com va deixar constància la Policia d'Andorra a l'informe d'aquell dia.

Així i tot, fonts oficials properes al cas i consultades per EL PERIÒDIC, van confirmar a aquest mitjà que "la petició de la llibertat provisional ha estat denegada per tercer cop perquè des de Batllia manifesten que hi ha presència de THC en la subtància decomissada", sobre la qual, fins al moment, les fonts declaren que no han volgut especificar en quin percentatge, ja que Andorra permet la venda de productes amb CBD que continguin fins a 0,2% de THC. A més, a l'escrit que han rebut fonts properes a l'acusat de part de Batllia, és manté la denegació de la petició per "la gravetat dels fets delictius i el risc de fugida que hi ha per a aquest cas en concret".

Tanmateix, la primera petició de llibertat provisional del 15 de desembre, amb una resolució denegada, es va apel·lar el 8 de gener d'enguany, amb un resultat negatiu també, justificada per "un risc de sostracció de la justícia". Pel que respecta a la segona petició que la defensa va presentar a la Batllia, la qual va tenir lloc el 5 de febrer i que va tenir com a objectiu, un cop més, aconseguir la llibertat provisional del detingut, també va ser denegada "degut al breu termini transcorregut entre les peticions". Finalment, la tercera petició va tenir lloc el 8 d'abril, en la qual es va demanar la llibertat provisional immediata o, com a mínim, la llibertat condicionada "al compliment d'algunes obligacions", manté dita resolució.

Actualment, segons fonts properes al cas, es plantegen noves vies per tal d'obtenir la llibertat provisional del presumpte autor d'un delicte de tràfic d'estupefaents, o bé aconseguir que des de Batllia s'accepti fer una anàlisi de la mostra interceptada el passat mes de setembre a la frontera del riu Runer.

La intervenció de la Policia d'Andorra

Per la seva part, la Policia d'Andorra ha manifestat, en evidència, tenir constància de l'informe de la detenció d'A.V.C. com a presumpte autor d'un delicte contra la salut pública, la qual va tenir lloc el dissabte 30 de setembre del 2023 a les 15.00 hores a la frontera del riu Runer, segons han explicat fons oficials a aquest mitjà. També, segons les mateixes fonts, a l'informe consta una incautació d'una mostra de 565 grams d'una substància que el cos policial denomina com marihuana, la qual portava l'implicat a la roda de recanvi, al maleter del vehicle.