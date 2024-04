Baró defensa la taxa turística, però culpabilitza a Govern de fer un mal càlcul d'ella

El funcionament de la taxa turística ha sigut l'epicentre de la compareixença socialdemòcrata duta a terme aquest migdia pel president de la formació, Pere Baró. Segons aquest, l'actual taxa no funciona per un mal càlcul de Govern: "Les previsions fetes no són correctes, hi ha un error de previsió, ja que comptàvem dins d'ella la gent que, per exemple, es queda a dormir a casa d'un amic o d'un veí", ha comentat Baró, qui ha posat entredit que l'Executiu culpi només de l'error de la taxa turística al sector pertinent: "La gent que no duu a terme correctament la taxa no és que vulgui defraudar a l'Estat, sinó que potser no ho saben fer".

Això sí, el president socialdemòcrata no nega que segurament molta gent ho farà expressament, tot i que recalca que es tracta d'una minoria. Sigui com sigui, el que sembla clar per a Baró és que Govern mai assumirà els seus errors: "Culpabilitzen al sector i diuen que són els dolents, però mai és culpa del mateix Govern. Nosaltres mai culpabilitzaríem a l'Estat de fer accions, però s'han de revisar i millorar el que no funciona", posant en rellevància que ells sí que són els màxims responsables en haver-hi "una manca de seguiment i de control".

Baró també ha apuntat que l'actual Llei marca que hi ha un fons en el qual s'ingressen els diners recaptats a través de la taxa turística, però encara "ningú sap qui ho gestiona ni qui ho regula". Per aquest motiu, s'ha entrat una pregunta escrita al Consell General referida a la taxa finalista envers els projectes turístics, amb l'objectiu de saber per a quins projectes s'ha utilitzat aquesta el darrer any i quants d'ells han estat a escala mediambiental.

I és que en línia amb aquesta qüestió, el president de la formació socialdemòcrata ha aprofitat per fer menció a la creació d'una vinyeta per part de l'Executiu: "Després d'un procés participatiu de dos anys, han entès que la vinyeta pot ser una solució, però encara no saben ni com", destacant, però, que primer s'ha d'arreglar la taxa turística per fer funcionar després una possible vinyeta. "Una vegada sapiguem quins són els projectes, veurem si realment funciona la taxa o fa falta un canvi legislatiu", ha apuntalat.

Així i tot, Baró sí que ha volgut recalcar que la seva formació es troba d'acord amb el fet que la taxa turística sigui finalista, tot i que amb els canvis pertinents per poder executar-la correctament. Un d'aquests canvis passaria per invertir en un projecte educatiu en el sector, ja que "si Andorra vol un turisme de qualitat i de luxe, s'ha d'invertir en educació per als professionals, però no estan per la labor". A més, el polític ha tirat d'ironia per afirmar que el Govern encapçalat per Xavier Espot prefereix gastar-se els diners en altres projectes "com el Cirque du Solei o l'Andorra Taste".